Полуфинал Всероссийской олимпиады “Я- профессионал” пройдет в феврале

Полуфинал 6 сезона студенческой олимпиады “Я - профессионал” пройдет с 13 по 17 февраля 2023 года. 636 студентов примут участие в конкурсе по направлению “Педагогическое образование (дошкольное)”, которое курирует Мининский университет. Всего в отборочном этапе приняли участие более 1700 студентов со всей России.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, отметил, что это направление является одним из самых популярных среди студентов педагогических вузов.

- Студенты Мининского университета принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде “Я-профессионал”, - сказал ректор Виктор Владимирович. - Особенно радостно, что большое количество заявок именно на курируемом нами направлении - 120 человек. Абсолютным же лидером среди наших студентов (178 человек) является “Специальное (дефектологическое) образование”. Из непедагогических направлений студенты Мининского выбирают “Менеджмент.

Заведующая кафедрой факультета психологии и педагогики Наталья Белинова - куратор дошкольного направления Мининского университета рассказала, какие задания ждут полуфиналистов:

- Студентам необходимо будет представить проект занятия в детском саду, а также защитить свое педагогическое решение перед жюри в онлайн-режиме. Кроме того, студенты продемонстрируют знание федерального стандарта дошкольного образования и технологии работы с дошкольниками.

Победители и призёры олимпиады “Я-профессионал” получат денежные призы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможность поступить в магистратуру и пройти стажировку в крупных российских компаниях. Подробнее о полуфинале можно узнать в личном кабинете участника, а также на вебинаре “Готовимся к полуфиналу “Педагогическое образование (дошкольное)”, который проведет Мининский университет 1 февраля 2023 года в 10.00 (мск). Присоединиться можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина