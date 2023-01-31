Станцию снеготаяния построят по концессии в Московском районе Нижнего Новгорода в 2023 году

Уборка снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станцию снеготаяния построят в рамках концессионных соглашений в Московском районе Нижнего Новгорода. Работы запланированы на 2023 год. Соответствующее постановление, подписанное мэром Юрием Шалабаевым, размещено на сайте городской администрации.

Станцию снеготаяния построят на земельном участке 29Б по улице Коминтерна. Объект будет предназначен для приема и утилизации снега. В срок до 1 февраля 2023 года информацию о поиске концессионера разместят на сайте о проведении торгов.

Напомним, в конце 2022 года должна была заработать станция снеготаяния в районе станции аэрации в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Тогда же администрацией города ведется работа по подготовке концессионного соглашения по строительству очередной станции снеготаяния в Московском районе.

– Мы планируем выйти на заключение концессионного соглашения с постройкой станции снеготаяния на Бурнаковке, которая будет обслуживать, как минимум, два района – Московский и Канавинский, а также частично Сормовский. Логистика позволяет, – рассказал заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

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