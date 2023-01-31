Баскетболисты «Пари НН» проиграли одно очко УНИКСу в Казани 30 января

Нижегородская команда «Пари Нижний Новгород» со счетом 85:86 проиграла казанскому УНИКСу в гостевом матче Единой лиги ВТБ 30 января. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, уже на старте встречи гости подучили игрповое преимущество и со временем оно только увеличивалось. Первая половина встречи в итоге завершилась со счетом 46:38 в пользу нижегородцев.

В третьей четверти после трехочкового броска Максима Салаша разница по очкам стала двузначной, однако вскоре хозяева существенно сократили свое отставание. Результативные действия Дмитрия Хвостова под занавес игрового отрезка не позволили казанцам перехватить инициативу — соперников все еще разделяло девять очков.

Финальная десятиминутка оказалась самой сложной для нижегородцев. Сначала хозяева методично сокращали отставание, затем Георгий Жбанов забросил важную для хозяев «треху». Капитан «Пари НН» выполнил ответный бросок из-за дуги и, казалось бы, этот момент должен был приструнить хозяев, но после парочки тактических фолов Мэйкон успешно реализовал трехочковый бросок — 85:86 в пользу хозяев. Зоран Лукич взял два тайм-аута, чтобы объяснить своим подопечным, как действовать в оставшиеся 7 секунд. Финальный бросок Салаша вышел смазанным и нижегородцы проиграли встречу.

Самым результативным в составе «Пари НН» стал Максим Салаш, набравший 17 очков.

К слову, недавно на своем паркете в рамках Кубка России нижегородская команда обыграла УНИКС с преимуществом в 9 очков. Следующая встреча команд именно в рамках Кубка состоится 10 февраля в Казани.