Мининский университет проведет фестиваль спорта для старшеклассников

19 февраля в Мининском университете пройдет фестиваль спорта, организатором которого выступил факультет физической культуры и спорта вуза. Старшеклассники нижегородских школ смогут сдать нормы ГТО и получить рекомендации от профессиональных тренеров по дальнейшей подготовке. Мероприятие начнется в 10.00 в 4 корпусе университета по адресу: пл.Минина, 7А.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что в этом году ребята будут сдавать нормативы ГТО в полностью отремонтированном пространстве 4 корпуса, где созданы комфортные условия для занятий физкультурой и спортом.

- Ученики 10-11 классов нижегородских школ смогут познакомиться с учебными аудиториями Мининского университета и с нашими преподавателями, - рассказал ректор вуза. - В нашем вузе многолетние традиции подготовки спортсменов и педагогов по физической культуре, мы активно сотрудничаем с Минспортом Нижегородской области. К слову, по их заказу мы обучили более 500 судей ГТО, чтобы ребята имели возможность сдать нормативы не только в вузе, но в школах и ФОКах.

Декан факультета физической культуры и спорта Мининского университета Анатолий Лукутин отметил, что абитуриенты, успешно прошедшие испытания, получат знак отличия до начала приемной кампании.

- Удостоверение о сдаче ГТО дает дополнительные баллы при поступлении, поэтому мы рекомендуем абитуриентам воспользоваться такой возможностью, - сказал он.

Зарегистрироваться для сдачи нормативов ГТО и узнать всю необходимую информацию можно по по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина