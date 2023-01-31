Стадион «Водник» реконструируют по концессии в Нижнем Новгороде к 2025 году

Проект. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Стадион «Водник» в Нижнем Новгороде реконструируют в рамках концессионных соглашений. Работы планируется провести в период с 2023 по 2025 год. Соответствующее постановление, подписанное мэром Юрием Шалабаевым, размещено на сайте городской администрации.

Стадион расположен по адресу: улица Алексеевская, 30а. В срок до 1 февраля 2023 года объект разместят на сайте для информации о проведении торгов.

В настоящее время стадион находится в плачевном состоянии, хоть и является точкой притяжения для местных жителей. Одни приходят туда отдохнуть другие позанимать спортом – на стадионе работает детская спортивная школа.

Напомним, что проект реконструкции спортивной школы «Водник» на улице Алексеевской получил положительное заключение экспертизы, прошедшей 5 августа 2022 года.

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