Максима Костромина из Нижнего Новгорода наградили медалью «За боевые отличия»

Нижегородец Максим Костромин награжден медалью «За боевые отличия». Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Максим Костромин из Нижнего Новгорода награжден медалью «За боевые отличия» в соответствии с приказом Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Состоялось торжественное вручение.

- Медаль «За боевые отличия» - высокая государственная награда за проявленные при исполнении служебного долга мужество, самоотверженность и отвагу. Героизм Максима всегда будет примером для всех нас, - сказал и.о. главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов.

Напомним, что новую награду учредили в Нижегородской области. Теперь нижегородцам, которые внесли значительный вклад в развитие волонтёрской деятельности, будут вручать Почётный знак «За служение людям».

Ещё существует звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» – личное пожизненное звание. Оно присваивается пенсионерам – ветеранам войны и боевых действий, военной службы, труда, правоохранительных органов за личные заслуги, за вклад в развитие города и активное участие в ветеранском движении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!