Два дома останутся без света в Нижнем Новгороде 31 января

Без света, Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 31 января, в Нижнем Новгороде вновь ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света останутся два дома в Ленинском районе. С 12:00 и до 17:00 придется обойтись без электричества жителям домов №12а и 12б по улице Комарова.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, что 9,5 миллиарда рублей НДФЛ возвращено жителям Нижегородской области из регионального бюджета за 2022 год. В прошлом году было возвращено на 20% или на 1,6 миллиарда рублей налога больше, чем в 2021 году.

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