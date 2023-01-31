Хоккеисты нижегородского «Торпедо» сенсационно обыграли СКА по буллитам

В основное время команды забросили друг другу по одной шайбе. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда со счетом 2:1 обыграла СКА в Санкт-Петербурге 30 января. Текстовая трансляция игры велась на сайте «бело-синих».

Как и ожидалось, в первом периоде счет открыли хозяева, однако до завершения игрового отрезка счет оставался неизменным. Без забитых шайб прошла и вторая четверть. В третьем периоде гости неожиданно сравняли счет — отличился Максим Летунов. Овертайм прошел при явном доминировании нижегородцев, однако победитель так и не был выявлен.

В серии буллитов Иван Кульбаков отразил все пять бросков СКА, а вратарь хозяев пропустил между щитков шайбу Артема Михеева. Таким образом, нижегородская команда на выезде добыла очень важную для себя победу и переместилась на вторую строчку «Запада».

Примечательно, что у «Торпедо» в этом матче не участвовала тройка ключевых игроков атаки — Сергей Гончарук, Алексей Кручинин и Николай Коваленко. Кроме того, СКА остается лидером турнирной таблицы. Предыдущая встреча команд в Нижнем Новгороде закончилась уверенной победой петербуржцев со счетом 2:6.