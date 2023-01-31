Производство мебели в Нижегородской области выросло в 1,5 раза после ухода IKEA

IKEA прекратила свою работу в Нижнем Новгороде 4 марта 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Производство мебели в Нижегородской области выросло в 1,5 раза по итогам 11 месяцев 2022 года. За это время мебельные компании региона изготовили товаров на сумму 16 млрд рублей, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 13,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем телеграм-канале.

По его словам, причиной такого значительного и резкого роста стал уход западных компаний с российского рынка, после чего отечественные производители стали активно занимать эти ниши.

- Положительное влияние на рост мебели оказало активное обновление основных фондов мебельными предприятиями региона. Только за последние 9 месяцев 2022 года рост инвестиций в эту сферу увеличился в 1,6 раза в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года, - пояснил Егор Поляков.

Наиболее рекордный рост продемонстрировало производство диванов и детских кушеток – их стали производить в 101,5 раза больше. В 13,4 раза увеличилось производство тумб для спальни, в 10,3 раза – кроватей для взрослых, в 6,6 раза – шкафов для спальни, в 6,2 – прихожих, в 2,4 раза – кухонных столов.

Напомним, IKEA прекратила свою работу в Нижнем Новгороде 4 марта 2022 года. Сначала это была вроде как временная приостановка работы, но потом владельцы шведского магазина заявили, что бренд и вовсе уходит из России. IKEA в "Меге" устроила распродажу, в результате чего на кассах образовались огромные очереди - многие хотели затариться напоследок уже полюбившимися товарами для дома.