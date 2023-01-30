Движение машин запретят на участке улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде до 30 апреля

Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно прекращено на участке улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде. Проезд ограничат от дома №1 до дома №2 до 22:00 30 апреля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

- В указанный период движение автобусов А-19, А-23а и маршрутки Т-88 будет организовано по улице Волочильной, - отмечают в ведомстве.

Ограничения связаны с прокладкой инженерных коммуникаций. На данном участке также будут установлены временные аншлаги и дорожные знаки. Нижегородцам рекомендуют объезжать проблемный участок по улицам Волочильной и Дружбы.

Напомним, что парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля.

Также до 15 марта 2023 года парковку ограничена на 45 улицах Нижнего Новгорода в связи со снегоуборочными работами.

Ранее мы писали, что в 32 новых автобусах, которые были доставлены в наш город в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», есть USB-зарядки для смартфонов. При помощи подобных коробочек пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, пока едут на работу или учебу.

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