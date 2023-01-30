Движение машин запретят на участке улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде 31 января

Фото: ЦОДД.
Движение транспорта будет временно прекращено на участке улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде. Проезд ограничат в районе дома №2 – от улицы Алексеевской до улицы Варварской с 00:01 до 15:00 31 января. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
На данном участке также будут установлены временные аншлаги и дорожные знаки.
Напомним, что парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля.
Также до 15 марта 2023 года парковку ограничена на 45 улицах Нижнего Новгорода в связи со снегоуборочными работами.
Ранее мы писали, что в 32 новых автобусах, которые были доставлены в наш город в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», есть USB-зарядки для смартфонов. При помощи подобных коробочек пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, пока едут на работу или учебу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!