Бывший начальник Волго-Вятского УВДТ Владимир Доброгорский скончался в Нижнем Новгороде

Фото: Управление на транспорте МВД России по ПФО
В воскресенье, 29 января, ушёл из жизни бывший начальник Волго-Вятского УВДТ и генерал-майор милиции в отставке Владимир Доброгорский. Его не стало на 79 году жизни. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ПФО во Вконтакте.
- Руководство и личный состав Управления выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима, - сообщается в публикации.
Церемония прощания с Владимиром Доброгорским состоится с 11:00 до 13:00 во Дворце культуры железнодорожников (улица Июльских дней, 1а). Похоронят генерал-майора на известном городском кладбище «Марьина роща».
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Владимира Доброгорского.
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