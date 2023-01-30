Сбор заявок на участие в проекте «Вам решать!» стартует в Нижегородской области 1 февраля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» стартует в Нижегородской области 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, в 2023 году на эти задачи в бюджете уже заложено 1,2 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

С помощью инициативных проектов нижегородцы могут сами определить, куда направить бюджетные средства. Для этого существует несколько направлений «Наши дороги», «Наша память», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива». Так, в рамках проекта в районах могут появиться ДК, библиотеки, детские и спортивные площадки, скверы, пляжи и многое другое. Проект также позволяет ремонтировать дороги, тротуары и освещение.

Проекты-победители отбираются с помощью народного голосования.

Как принять участие в проекте:

- 1-й шаг - заявить о желании реализовать инициативный проект в составе инициативной группы, в которую входит не менее 10 человек (возрастное ограничение 16+), проживающие на территории соответствующего муниципалитета. С инициативой также могут выступить органы ТОС или сельский староста.

- 2-й шаг – необходимо организовать сход, собрание или конференцию граждан, обсудить этот проект и принять решение о его поддержке. Мнение также может быть высказано путем опроса, сбора подписей граждан.

- 3-й шаг – инициативная группа передает проект в местную администрацию по установленной форме, приложив протокол схода, результаты опроса или подписные листы с подтверждением проекта жителями муниципалитета.

- 4-й шаг - сотрудники администраций совместно с представителями инициативных групп готовят комплект документов для участия в конкурсе проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!». Заявка на получение субсидий из областного бюджета направляется в министерство внутренней, региональной и муниципальной политики. Прием заявок будет осуществляться с 1 февраля по 1 марта текущего года.

- 5-й шаг – с 6 марта по 7 апреля 2023 года на сайте Golosza.ru будет проходить народное голосование за поддержку инициативных проектов. Количество голосов в поддержку того или иного проекта является самым существенным критерием конкурсного отбора. Инициативы, набравшие наибольшее количество голосов, получают более высокую оценку и имеют шанс получить субсидию из областного бюджета для реализации проекта уже в этом году.

- 6-й шаг – до 1 мая 2023 года конкурсная комиссия будет проводить отбор инициативных проектов. О результатах можно будет узнать на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

- 7-й шаг - после объявления победителей конкурсного отбора местные администрации организуют проведение работ по реализации проекта. Инициаторы проекта могут контролировать его выполнение и принять непосредственное участие - внести свой вклад личным трудом или предоставить на безвозмездной основе необходимые материалы, технику и т.д.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!