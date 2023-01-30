Погибший в СВО нижегородец Никита Трошин посмертно награжден Орденом Мужества

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова.

Житель Городца Никита Трошин, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно награжден Орденом Мужества. Об этом сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров в своем телеграм-канале.

– Это невосполнимая утрата для всех нас. Отдать жизнь во славу Отечества – это настоящий подвиг. Пусть короткая жизнь и подвиг Н.А.Трошина будут для всех нас высоким нравственным уроком! Память о Никите Трошине навсегда останется в наших сердцах! – написал Александр Мудров.

Траурный митинг состоялся в школе №7 им. Героя Российской Федерации А.А. Крупинова, которую всего восемь лет назад закончил погибший. На мероприятие были приглашены родные и близкие Никитины Трошина. Награда, присвоенная «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», передана семье военнослужащего на вечное хранение.

Известно, что Никита окончил Городецкий губернский колледж, после чего пошёл служить в команду радиотехнической разведки Балтийского флота. В 2022 году в составе воинской группы был направлен на Украину, где погиб 3 сентября прошлого года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!