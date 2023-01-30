СК вернул 146 тысяч долларов, изъятых при обыске у нижегородского бизнесмена Иосилевича

Сейчас бизнесмен находится в Израиле. Фото: тг-канал Михаила Иосилевича

Следственный комитет вернул нижегородскому бизнесмену Михаилу Иосилевичу деньги, изъятые во время обыска более двух лет назад. Речь идет о сумме в 146,7 тысячи долларов, или в переводе на российскую валюту около 11,5 млн рублей по тогдашнему курсу. Об этом предприниматель рассказал в своем телеграм-канале.

- Невероятно! Я думал, что никогда их не дождусь. Вернули безналом, который нельзя снять, перевести заграницу сейчас тоже трудно. Можно снять рублями и тратить в России. Я все равно очень рад! - написал в своем телеграм-канале Михаил Иосилевич, который в данный момент находится в Израиле.

Деньги изъяли из сейфа при обыске, который проходил дома у Иосилевича 1 октября 2020 года. По словам бизнесмена, деньги принадлежали его семье, и документы об их происхождении лежали в том же сейфе. Деньги арестовали в счет возможного штрафа по уголовному делу. Однако суд приговорил его к лишению свободы на 1 год и 8 месяцев, которые Иосилевич отбывал в колонии.

В сентябре 2022 года Иосилевич вышел на свободу, после чего покинул страну.