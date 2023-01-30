Нижегородский повар выиграл миллион рублей в новогодней лотерее

Повар из Нижнего Новгорода выиграл один миллион рублей в новогодней лотерее. О крупном выигрыше мужчина узнал 1 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– У меня было три праздничных тубуса и один конверт с лотерейными билетами. Все наборы покупал в разных лотерейных киосках. Во время прямого эфира я зачеркивал числа в билетах только из подарочного конверта, а счастливый был в тубусе, – рассказал Александр Пресняков. – К вечеру разошлись гости, и я принялся за проверку результатов. Эмоции двоякие. С одной стороны, очень круто и приятно выиграть миллион! Но во время тиража я узнал, что миллиардер купил билет именно в Нижнем Новгороде. И я всем сердцем надеялся, что это я!

Напомним, ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода выиграл главный приз в один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше. Это второй в России лотерейный миллиардер.

В 2019 году мы писали, что нижегородец купил билет «Жилищной лотереи» и выиграл квартиру стоимостью полтора миллиона рублей. Счастливчик признался, что у него даже было особое предчувствие, когда он приобретал билет в магазине.

Также мы писали о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.

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