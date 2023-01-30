С погибшим на СВО Денисом Блюдиным простились на Бору

На Бору простились с Денисом Блюдиным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Об этом сообщает глава МСУ Алексей Боровский во Вконтакте.

Прощание состоялось в этот понедельник, 30 января.

- Вечная память, Царствия Небесного! - пишут земляки.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Дениса Блюдина.

Напомним, что частичной мобилизации подлежали только те, кто служил в армии или получил офицерское звание при обучении в вузе. При этом в приоритетном порядке по возрасту это рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет.

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