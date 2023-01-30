В Дзержинске ряды «Юнармии» пополнили более 60 школьников

27 января, в день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, в Дзержинске состоялась первая в 2023 году торжественная присяга Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Всего в местное отделение вступили 64 человека: ученики школ №№ 13, 20, 27, 70, 71, лицея № 21 и центра патриотического воспитания «Отечество».

«Сегодняшняя присяга – ваше первое обещание любить Родину, делать все для ее блага и быть настоящими патриотами своего города и своей страны. Вы стоите под государственным флагом Российской Федерации, под знаменем всероссийского движения «Юнармия», рядом с вами – действующие военнослужащие и ваши родители, перед которыми вы несете двойную ответственность за свои слова и поступки. Этот день является особенным еще и потому, что по всей стране сегодня вспоминают героев блокадного Ленинграда – тех, кто выстоял, несмотря на все лишения, и тех, кто героически освободил город, – сказал директор центра патриотического воспитания «Отечество», ветеран боевых действий Вадим Горохов. – Будьте достойны своего гордого звания «юнармеец» и своей формы, четко соблюдайте устав и поддерживайте своих товарищей».

Каждый школьник дал клятву всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. После этого все новоиспеченные юнармейцы получили нагрудные знаки, выполненные в форме орла и звезды.

Каждый школьник дал клятву всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству

«Я долго ждал вступления в «Юнармию», много раз представлял себе этот момент и очень рад стать полноправным представителем этого военно-патриотического движения. Это большая ответственность, но я уверен, что справлюсь!» – поделился после торжественной присяги ученик школы № 20, юнармеец Владислав Поляев.

Таким образом, на сегодняшний день движение «Юнармии» в Дзержинске насчитывает более 450 участников. В это число входит отряд «Юнармии» центра патриотического воспитания «Отечество», отряды школ №№ 13, 17, 18, 20, 23, 27, 33, 40, 71 и лицея № 21. Вместе с преподавателями они занимаются изучением военного дела, строевой подготовкой, учатся собирать и разбирать автомат, изучают историю России и Дзержинска, участвуют в городских мероприятиях, городской юнармейской спартакиаде, спортивных и туристических выездах.