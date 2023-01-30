Многоэтажную гостиницу из двух корпусов могут построить в Кузнечихе в Нижнем Новгороде

Гостиницу из двух корпусов могут построить в Кузнечихе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гостиницу из двух корпусов могут построить в деревне Кузнечиха в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

Развивать территорию площадью в 97 га собирается ООО «Капитал-Менеджмент». Строительство будет вестись у технопарка «Анкудиновка».

Известно, что на участке в 1,5 тысячи квадратных метров построят гостиницу высотой в 11 этажей. Этажность другого отеля на территории в 1,3 тысячи квадратных метров пока не определена, но предположительная высота от 11 до 18 этажей. Также планируется строительство котельной, парковок и благоустройство.

Общественные обсуждения данного проекта будут проходить на сайте городской мэрии до 3 февраля.

Напомним, что восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области к 2024 году. Работы будут проводить в два этапа.

Также шесть новых корпусов построят в трех детских оздоровительных лагерях Нижегородской области. На эти цели будет выделено почти 112 миллионов рублей федеральных субсидий.

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