Почему бизнес-клиентам выгодно перейти на электронный документооборот «ТНС энерго НН»

Гарантирующий поставщик на территории Нижегородской области рекомендует юридическим лицам перейти на электронный документооборот (ЭДО).

Электронный документооборот – это эффективный инструмент для бизнеса, потому что именно в бизнесе особенно важны скорость и точность в передаче информации. Переход на ЭДО – один из способов снизить издержки компании на печать и доставку документов, а также упростить и ускорить процесс работы с документацией.

Преимущества электронного документооборота:

· документы доставляются в течение нескольких секунд;

· бесплатная отправка и получение;

· ускорение обмена документами — ускорение финансовых потоков;

· снижение рисков начисления пени и штрафов за ошибки в оформлении документов;

· повышение производительности труда бухгалтеров и операторов;

· хранение документов в электронном виде, отказ от бумажных архивов;

· документы, заверенные электронной подписью и печатью, обладают юридической силой.

На сегодняшний день «ТНС энерго НН» работает преимущественно с сетью деловых коммуникаций и обмена электронными документами «СБИС». Обращаем особое внимание, что существует техническая возможность организации обмена документами между разными системами (роуминг). Для ее реализации клиент может обратиться с заявлением в «ТНС энерго НН» либо самостоятельно произвести соответствующие настройки используемой им системы ЭДО.

С подробной инструкцией по подключению электронного документооборота можно ознакомиться на главной странице сайта «ТНС энерго НН». По всем вопросам, касающимся безбумажного обмена документами, бизнес-клиенты могут обратиться к своему куратору договорного отдела.