Переполненность автобусов А-72 в вечернее время в Нижнем Новгороде не подтвердилась

Автобус. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Информация о переполненности автобусов А-72 в вечерние часы пик не подтвердилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Анализ ситуации проводился с выездом на место в период с 17:00 до 18:30. Контроль проводился на следующем участке маршрута: «улица Бекетова – площадь Советская – улица Ванеева». В среднем заполняемость автобуса у маршрута составила около 40-45 человек, а максимальная заполняемость зафиксирована на уровне 53 пассажиров.

– Результат проведенного анализа позволяет сделать вывод, что провозная способность маршрута А-72 в вечерние часы пик является достаточной, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Кстати, комфортная вместимость действующих автобусов большого класса составляет 70 пассажиров. Этот показатель в данном случае определяется социальным стандартом транспортного обслуживания населения.

Известно, что уже скоро автобусы маршрута А-72 проверят на переполненность и в утренний час пик.

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