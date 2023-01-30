Ремонт поликлинических отделений и амбулатории начался в больнице №39 в Нижнем Новгороде

Ремонт ГКБ №39.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Ремонт двух поликлинических отделений и врачебной амбулатории начался в больнице №39 в Нижнем Новгороде. Работы стоимостью более 8,2 миллиона рублей проводят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.
В поликлинике №1, расположенной в здании №290 на Московском шоссе, в порядок приведут кабинеты статистики и старшей медицинской сестры, конференц-зал, а также подсобные и санитарные помещения.
Также демонтажные работы уже начались на втором и третьем этажах поликлинического отделения №2, расположенного в здании №85 на Московском шоссе. Обновить здесь планируют конференц-зал, помещения процедурного кабинета и палату дневного стационара.
Кроме того, во врачебной амбулатории, расположенной в поселке Березовая пойма, заменят коммуникации и обновят интерьер помещений. Все работы хотят завершить в конце весны.
Напомним, что до конца 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 15,58 миллиарда рублей.
– На эти деньги, например, запланировано приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений, – рассказывал ранее Давид Мелик-Гусейнов. – Общая сумма закупки 271,7 миллиона рублей.
Также известно, что программу развития медицинской реабилитации будут реализовывать в Нижегородской области. Программа подразумевает технологическое и кадровое развитие.
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