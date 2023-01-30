Бескондукторную систему могут внедрить в нижегородском общественном транспорте

Валидатор. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Бескондукторную систему могут внедрить в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Такой вопрос в данный момент прорабатывается, заявили представители Центра развития транспортных систем в ходе прямого эфира 20 января. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Нижегородка поинтересовалась, планируется ли убрать кондукторов в автобусах, трамваях и троллейбусах. Представители ЦРТС ответили, что сейчас вопрос о переходе на бескондукторную систему действительно прорабатывается.

- В ближайшее время будет завершено оборудование всего подвижного состава стационарными терминалами оплаты проезда, - ответили специалисты.

Напомним, ранее сообщалось. что стационарные валидаторы для безналичной оплаты проезда должны появиться ещё в 164 автобусах Нижнего Новгорода до конца 2022 года. Оборудование появится в транспорте государственного предприятия «Нижегородпассажиравтотранс».

Также USB-зарядки для смартфонов стали появляться в автобусах Нижнего Новгорода. Одна из таких зарядок была замечена в автобусе А-90. При помощи подобных коробочек пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, пока едут на работу или учебу. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в «Нижегородпассажиравтотрансе», в настоящее время зарядные устройства имеются в 32 новых автобусах.

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