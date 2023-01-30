Продление маршрута А-47 до ЖК «Академический» в Нижнем Новгороде перенесли на более поздний срок

Продление маршрута А-47 в Нижнем Новгороде перенесли. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Продление автобусного маршрута А-47 до жилого комплекса «Академический» в Нижнем Новгороде перенесли на более поздний срок. Такое решение связано с возникшей необходимостью дополнительного согласования на федеральном уровне. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- Необходимо согласовать использование земельных участков по улице Академическая для прохождения трассы маршрута с Министерством науки и высшего образования РФ, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова. - В настоящее время Центром развития транспортных систем совместно с застройщиком ЖК «Академический» принимаются меры для ускорения согласования на федеральном уровне.

Известно, что земельные участки, о которых идёт речь, закреплены за НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Напомним, что информация о продлении двух автобусных маршрутов появилась в конце 2022 года. В частности, продлевать собирались маршрут А-84 и А-47.

Ранее мы писали, что водителей маршруток, использующих «глушилки», накажут в Нижнем Новгороде. Блокирующие устройства были обнаружены на маршрутах Т-37 и Т-81.

Также мы писали, что новый автобус А-84 запустили в Нижнем Новгороде с 1 января. Он следует по маршруту от поселка Новое Доскино до станции метро «Парк Культуры».

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