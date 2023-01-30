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НовостиОбщество30 января 2023 5:53

Пять домов останутся без света в Нижнем Новгороде 30 января

Отключения запланированы в Автозаводском районе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пять домов останутся без света в Нижнем Новгороде 30 января.

Пять домов останутся без света в Нижнем Новгороде 30 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять домов останутся без электричества в Нижнем Новгороде 30 января. Отключения запланированы на трех улицах Автозаводского района, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В частности, свет отключат в доме №16а по улице Ватутина, в ломах №35 и 37 на улице Комсомольской, а также в домах № 20/1,20/2 на проспекте Кирова. Света не будет с 9 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.