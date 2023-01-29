Проект был запущен еще в июле 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество бесплатных тренировок с профессионалами увеличат в Нижнем Новгороде в 2023 году. Занятия будут проходить в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Об этом пишет в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

- В этом году принято решение увеличить количество занятий в рамках проекта почти до полутора тысяч, - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, проект был запущен еще в июле 2022 года. Так, на городских спортивных площадках и воркаутах тренеры бесплатно обучали нижегородцев упражнениям на разные группы мышц, а также рассказывали, как добиться поставленных целей. Всего в том году провели 668 таких тренировок.

Напомним, почти 3 тысячи жителей Нижнего Новгорода были удостоены знаков отличия комплекса ГТО в 2022 году.