Жители Бора сравнили муниципальную баню с моргом или фильмом ужасов

В бане царит полная антисанитария, а по полу даже бегают тараканы. Фото: «Твой Бор – город Бор» Вконтакте

Жители Бора недовольны состоянием одной из местных муниципальных бань. По словам местных жителей, заведение похоже на морг или место из фильмом ужасов. Свои впечатления они обсудили в группе «Твой Бор – город Бор» Вконтакте.

Как отметили местные жители, в помещении давно не было капитального ремонта. Кроме этого, здесь нет теплого душа, и посетителям приходится пользоваться холодной водой. В бане царит полная антисанитария, а по полу даже бегают тараканы.

- Много людей даже при таких условиях посещают баню, как мужчины, так и женщины в связи с отсутствием других бань, - отметил автор поста.

Нижегородцы были напуганы и шокированы видом муниципальной бани. Они бурно обсуждали ее состояние и шутили об этом.

- Я думала это морг. Как из фильма ужасов картина. Можно сдать киношникам в аренду для съемок, - пишут нижегородцы в социальных сетях.

Тем не менее местные жители тепло отзываются о парной, называя ее настоящей русской баней, и отмечают, что она лучше финской сауны.