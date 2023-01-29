Мероприятия в честь юбилея победы в Сталинградской битве пройдут в Нижегородской области

Памятное событие отмечается 2 февраля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мероприятия, посвященные 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдут в учреждениях культуры Нижегородской области. Памятное событие отмечается 2 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в Нижегородской областной библиотеке имени Ленина уже открылась выставка «Сражались мы у волжских берегов…». Там представлена документальная и художественная литература, которая повествует о тех великих событиях.

А вот в Русском музее фотографии откроется фотодокументальная выставка «Горьковчане – Сталинграду. 80-летию Сталинградской битвы посвящается». Нижегородцы смогут увидеть фотографии, фронтовые письма и воспоминания горьковчан – участников Сталинградской битвы. Она пройдет 31 января 2023 года.

Еще одна экспозиция «Сталинград. 1943» в музее фотографии откроется 2 февраля 2023 года. Все желающие смогут увидеть работы советских кинооператоров и фотокорреспондентов, которые были сняты в дни Сталинградской битвы.

Стоит отметить, что 2 февраля 2023 года в филиале Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Исторический парк «Россия – моя история» откроются сразу две выставки. Так, мультимедийная выставка «Сталинград – история Победы» расскажет о ключевых событиях сражения за Сталинград. А на экспозиции «Победа от Волги свой путь начинала» нижегородцы увидят предметы обмундирования, военного снаряжения, награды и личные вещи горьковчан-участников Сталинградской битвы.

Кроме того, в рамках мероприятий пройдет показ художественного фильма по одноименному роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Показ состоится нижегородском центре культуры «Рекорд» 2 февраля 2023 года в 20:00.

И завершает цикл памятных мероприятий концерт «Вечный огонь Сталинграда». Он состоится в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича 8 февраля 2023. Произведения известных советских композиторов исполнят солисты Нижегородской филармонии.