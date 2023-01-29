Нижегородские родители хотят обратиться в Генпрокуратуру из-за Егора Крида

Нижегородские родители были не довольны спикером. Фото: Разговоры о важном

Нижегородские родители возмутились появлением исполнителя Егора Крида на всероссийском школьном уроке «Разговоры о важном». Они намерены обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом сообщается в группе «Родительский комитет Нижегородской области» ВКонтакте.

Напомним, 23 января видеообращение известного певца появилось в школах России. Там, Егор Крид рассказал о медиаграмотности и цифровой гигиене, а также предостерёг детей об опасности мошенничества в интернете.

Однако нижегородские родители были не довольны спикером. По их мнению, Егор Крид – это плохой пример для подражания. Не понравился родителям внешний вид исполнителя, а именно наличие тату и пирсинга. Также они отметили, что в своих песнях Егор Крид использует мат. Кроме того, не понравилось родителям, что в конце видеоролика исполнитель пригласил школьников в свой телеграм-канал и позвал на концерт.

- А далее уже началась пропаганда американских «супергероев» и триллеров типа «Молчания Ягнят». И это только начало! – пишут в группе Вконтакте.

Представители из Родительского комитета отметили, что видеообращение Егора Крида прослушали 12 миллионов школьников. Нижегородцы решили направить заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Кроме того, нижегородцы хотят написать заявление на отказ от «Разговоров о важном» в том виде, в каком это существует сейчас.