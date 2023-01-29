Почти 3 тысячи нижегородцев получили знаки отличия ГТО в 2022 году

Мэр города рассказал, где можно сдать нормативы «Готов к труду и обороне». Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Почти 3 тысячи жителей Нижнего Новгорода были удостоены знаков отличия комплекса ГТО в 2022 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

- Мы всеми силами поддерживаем жителей нашего города в спортивных стремлениях, - отметил глава города.

По словам Юрия Шалабаева, этот результат почти в полтора раза больше, чем в 2021 году. Кроме того, мэр города рассказал, где можно сдать нормативы «Готов к труду и обороне». Так, нижегородцы могут проверить себя и сдать нормативы ГТО во дворах на сертифицированных уличных воркаутах,в торговых центрах, в пяти центрах тестирования, а также в нескольких спортивных школах.

- С марта этого года структура ГТО будет включать 18 возрастных ступеней: от 6 лет до 70+. Участнику дается на выполнение нормативов один календарный год, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Однако стоит отметить, что сначала нужно получить медицинский допуск и пройти четыре обязательных испытания.

Напомним, еще 16 воркаут-площадок установят в Нижнем Новгороде в 2023 году.