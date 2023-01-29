Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 9:15

Количество машино-мест на платных парковках сократили в Нижнем Новгороде

В настоящее время они рассчитаны на 5 858 автомобилей
Полина ШИБАЛКИНА
В настоящее время в Нижнем Новгороде полноценно работают 114 платных стоянок.

В настоящее время в Нижнем Новгороде полноценно работают 114 платных стоянок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество машино-мест на платных парковках Нижнего Новгорода сократили более чем на тысячу. Об этом информирует GIPERNN.RU со ссылкой на городскую администрацию.

В настоящее время в Нижнем Новгороде полноценно работают 114 платных стоянок. В общей сложности они рассчитаны на 5 858 машино-мест. Однако еще в сентябре 2022 года Дептранс сообщали, что будет доступно 6 971 мест на платных парковках.

Как объяснили в администрации города, количество машино-мест на платных парковках пришлось сократить из-за проектных изменений. Так, были внесены изменения в проекты организации дорожного движения по парковочным зонам в рамках развития улично-дорожной сети Нижнего Новгорода.

Напомним, еще 12 парковок перешли на полноценный режим работы в Нижнем Новгороде с 9 января.