Количество машино-мест на платных парковках сократили в Нижнем Новгороде

В настоящее время в Нижнем Новгороде полноценно работают 114 платных стоянок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество машино-мест на платных парковках Нижнего Новгорода сократили более чем на тысячу. Об этом информирует GIPERNN.RU со ссылкой на городскую администрацию.

В настоящее время в Нижнем Новгороде полноценно работают 114 платных стоянок. В общей сложности они рассчитаны на 5 858 машино-мест. Однако еще в сентябре 2022 года Дептранс сообщали, что будет доступно 6 971 мест на платных парковках.

Как объяснили в администрации города, количество машино-мест на платных парковках пришлось сократить из-за проектных изменений. Так, были внесены изменения в проекты организации дорожного движения по парковочным зонам в рамках развития улично-дорожной сети Нижнего Новгорода.

Напомним, еще 12 парковок перешли на полноценный режим работы в Нижнем Новгороде с 9 января.