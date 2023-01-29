Мелик-Гусейнов выразил соболезнования в связи со смертью министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова

Он был лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков ушел из жизни в возрасте 53 лет. Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов выразил соболезнования в связи с его уходом из жизни.

- Мы были давно с ним знакомы, ещё до его назначения министром в 2018 году. Он сделал очень много для здравоохранения Республики, -пишет Давид Мелик-Гусейнов.

Марат Садыков окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Он был кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом Татарстана, а также лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. За свои заслуги Марат Садыков был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

- Мы часто общались с Маратом Наильевичем и обменивались опытом. Последний раз поговорили вчера утром. А сегодня утром пришла печальная новость, - добавил Давид Мелик-Гусейнов. - Выражаю соболезнования родным и близким Марата Наильевича. Скорблю вместе с вами.

«Комсомольская правда «Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Садыкова.