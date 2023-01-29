Фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка» пройдет в Нижегородской области 4 марта

Нижегородцы смогут посетить мастер-классы по ловле рыбы и приготовлению чкаловской ухи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2023» пройдет в Нижегородской области 4 марта. Мероприятие состоится в акватории Горьковского водохранилища в районе Чкаловска. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы смогут посетить мастер-классы по ловле рыбы и приготовлению чкаловской ухи. Кроме того, гости фестиваля смогут побывать на иммерсивной экскурсии и посетить гастрономическую выставку.

- А настоящие любители зимней рыбалки могут побороться за призы в соревнованиях «Клёвая FISHка», «Рыболовная семья», «Два ерша», а также главном турнире «Кубок Чкалов-2023», - отметили в пресс-службе.

По словам директора департамента внешних связей правительства региона Ольги Гусевой, фестиваль уже третий год носит статус международного. Так, за это время в нем участвовали около 100 иностранных гостей из 20 стран мира.

- Нашим зарубежным гостям представится возможность приобщиться к русской культуре, - подчеркнула Ольга Гусева. - Зимняя рыбалка, дегустация национальных рыбных блюд, мастер-классы, конкурсы, экскурсии и игры – насыщенная программа мероприятий никого не оставит равнодушным.