Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев поделился воспоминаниями о подаренной ему квартире

в декабре 1994 года он переехал из Шахуньи в Нижний Новгород, где должен был стать заместителем губернатора в команде Бориса Немцова. Фото: телеграм-канал Юрия Лебедева

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев поделился воспоминаниями о том, как в 1995 году Земское собрание Шахунского района решило выделить ему деньги на покупку квартиры в Нижнем Новгороде. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Юрий Лебедев напомнил, что в декабре 1994 года он переехал из Шахуньи в Нижний Новгород, где должен был стать заместителем губернатора в команде Бориса Немцова. В то время из-за отсутствия денег Юрий Лебедев поселился в служебной квартире завода «Термаль».

И через некоторое время политик был приглашен на встречу с и.о. главы шахунской администрации. Там, в присутствии районных депутатов Юрию Лебедеву объявили о решении выделить ему деньги на покупку квартиры в Нижнем Новгороде за активную работу по развитию Шахунского района.

По словам Юрия Лебедева, это решение стало неожиданностью не только для него.

- Решение Земского собрания и руководства района для меня было неожиданным, как и для прокуратуры области, которая вскоре провела проверку этого факта, но ничего незаконного не выявила, - отметил политик.

Напомним, ранее экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал об открытии первого McDonald’s в городе