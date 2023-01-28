Нижегородский журналист и писатель Александр Цирульников ушел из жизни

Александр Цирульников являлся заслуженным работником культуры РФ. Фото: телеграм-канал "ВОВК"

Нижегородский журналист и писатель Александр Цирульников скончался на 86-м году жизни 28 января 2023 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с его уходом из жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Цирульников родился в городе Николаеве. В 1962 году он был принят корреспондентом в Горьковскую студию телевидения, а с 1987 по 1998 годы Александр Цирульников был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР. В том же 1998 году он стал старшим редактором ГТРК «Нижний Новгород».

Стоит отметить, что Александр Цирульников являлся заслуженным работником культуры РФ, членом союза журналистов СССР и РФ, членом Союза писателей РФ, а также почётным гражданином Нижегородской области.

- Он всегда бережно находил интересные и познавательные моменты, предлагал интересные идеи, был талантливым поэтом и прозаиком, умел находить общий язык с самыми разными людьми, - отметил Глеб Никитин. - Его можно было назвать живой летописью региона. Он оставил после себя очень богатое творческое наследие.

«Комсомольская правда «Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Цирульникова.