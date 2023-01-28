Рэпер Рома Жиган выступил с концертом в нижегородской колонии

Рома Жиган начал свое выступление с песни «Мирное небо». Фото: пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.

Российский рэпер Рома Жиган выступил с концертом в нижегородской исправительной колонии №2. Мероприятие прошло 27 января 2023 года. Об этом информирует пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области.

Согласно информации, Рома Жиган выступил для осужденных в целях нравственного и патриотического воспитания. И зрители приняли рэпера тепло. Так, Рома Жиган начал свое выступление с песни «Мирное небо». В ходе своего концерта рэпер также общался с осужденными и делился истинами о жизни.

- Последнюю песню женщины слушали стоя, поддерживая исполнителя аплодисментами. Встреча прошла в атмосфере патриотизма, ведь это любовь к своей родине – России, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, концерт певицы Елки в Нижнем Новгороде, который был запланирован на 7 февраля 2023 года, не состоится.