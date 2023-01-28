Цикл фортепианных концертов Pianissimo пройдет в пакгаузах на Стрелке

Цикл концертов фортепианной музыки пройдет в нижегородских пакгаузах на Стрелке. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Цикл концертов фортепианной музыки пройдет в нижегородских пакгаузах на Стрелке с 17 февраля по 3 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в культурном мероприятии будут принимать участие как современные российские пианисты, так и зарубежные. Музыканты являются победителями международных конкурсов.

Нижегородцы смогут насладиться музыкальными композициями Баха, Бетховена, Листа, Шумана, Шопена, Стравинского, Рахманинова, а также произведениями других выдающихся композиторов разных эпох.

- Для нас важно, чтобы культурная жизнь города обогащалась событиями, которые одновременно помогают развитию молодых артистов и привлекают такую же молодую аудиторию в зрительные залы, - отметил художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов.

Также важно отметить, что в рамках концертов пройдут творческие встречи с исполнителями, где нижегородцы смогут задать свои вопросы, а также поговорить о композиторах и тонкостях музыки.