Свыше 53% преступлений было раскрыто в Нижегородской области за 2022 год

Заседание по подведению итогов работы нижегородской полиции состоялось 27 января 2023 года. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Около 53,5% преступлений было раскрыто в Нижегородской области за 2022 год. Такие данные сообщили в ходе заседания ГУ МВД по региону.

- Раскрываемость преступлений в регионе находится на уровне средних значений по стране (53,3%), всего был привлечен к ответственности 15 251 преступник, - рассказали в ходе мероприятия.

Заседание по подведению итогов работы нижегородской полиции состоялось 27 января 2023 года. Согласно информации, количество зарегистрированных преступлений в регионе уменьшилось на 2,8% за 2022 год. Также на 59% уменьшилось количество случаев привлечения подростков к преступной деятельности.

Также в ходе заседания стало известно о том, что сократилось общее число краж – их стало меньше на 5,6%. Также стало меньше случаев грабежей – на 8,6% и разбоев – на 18,1%.

Стоит отметить, что важной частью работы правоохранительных органов является противодействие наркотизации населения. Как отметил генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, за 2022 год было изъято 135 килограмм наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов.

Кроме этого, за прошедший год значительно сократилось число дорожно-транспортных происшествий – их стало меньше на 6,4%. Также уменьшилось и количество автоаварий с пострадавшими – на 5,3%.