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НовостиОбщество28 января 2023 14:01

Свыше 53% преступлений было раскрыто в Нижегородской области за 2022 год

К ответственности привлеки более 15 тысяч преступников
Полина ШИБАЛКИНА
Заседание по подведению итогов работы нижегородской полиции состоялось 27 января 2023 года.

Заседание по подведению итогов работы нижегородской полиции состоялось 27 января 2023 года.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Около 53,5% преступлений было раскрыто в Нижегородской области за 2022 год. Такие данные сообщили в ходе заседания ГУ МВД по региону.

- Раскрываемость преступлений в регионе находится на уровне средних значений по стране (53,3%), всего был привлечен к ответственности 15 251 преступник, - рассказали в ходе мероприятия.

Заседание по подведению итогов работы нижегородской полиции состоялось 27 января 2023 года. Согласно информации, количество зарегистрированных преступлений в регионе уменьшилось на 2,8% за 2022 год. Также на 59% уменьшилось количество случаев привлечения подростков к преступной деятельности.

Также в ходе заседания стало известно о том, что сократилось общее число краж – их стало меньше на 5,6%. Также стало меньше случаев грабежей – на 8,6% и разбоев – на 18,1%.

Стоит отметить, что важной частью работы правоохранительных органов является противодействие наркотизации населения. Как отметил генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, за 2022 год было изъято 135 килограмм наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов.

Кроме этого, за прошедший год значительно сократилось число дорожно-транспортных происшествий – их стало меньше на 6,4%. Также уменьшилось и количество автоаварий с пострадавшими – на 5,3%.