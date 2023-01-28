Работы на старейшем долгострое возобновились в Нижнем Новгороде

Речь идет о многоэтажном доме, который расположен в квартале улиц Генкиной — Ижорская — Дунаева — Полтавская. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Работы по возведению старейшего долгостроя возобновились в Нижнем Новгороде. Об этом информирует издание «В городе N» со ссылкой на региональный Минстрой.

Речь идет о многоэтажном доме, который расположен в квартале улиц Генкиной — Ижорская — Дунаева — Полтавская. Также там предусмотрены административные здания, подземная парковка и трансформаторная подстанция. Стоит отметить, что дом начали строить еще в конце 90-х. Из-за этого были нарушены права 63 дольщиков.

Примечательно, в 2021 году два инвестора были заинтересованы в достройке проблемного дома, однако на конкурс по определению застройщика никто так и не подал заявки. И тогда было решено возводить дом за счет бюджета региона.

Так, более 257 миллионов рублей хотели выделить на достройку дома в 2022 году, а в 2023 - еще 670 миллионов рублей. Кроме того, в октябре 2022 года было получено разрешение на возобновление строительства.

В настоящее время ведется корректировка проектной документации. После этого она должна пройти экспертизу, после чего станут известны сроки и стоимость завершения строительства объекта.