В Нижегородском онкодиспансере начали выполнять операции сердечно-сосудистого профиля

Лицензию медучреждение получило еще в конце 2022 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородском областном онкологическом диспансере начали выполнять операции сердечно-сосудистого профиля пациентам с онкопатологией. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Дополнительную лицензию на осуществление сердечно-сосудистой хирургии медучреждение получило еще в конце 2022 года. Теперь стало возможно проведение эндоваскулярных операций. Так, к концу декабря уже выполнили 15 первых коронарографий.

По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, в России по распространенности заболевания на первом месте находятся заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкопатология.

- К сожалению, беда зачастую приходит не одна, и онкологическое заболевание нередко осложняется наличием ишемической болезни сердца, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Если человек имеет такое коморбидное заболевание, тактику его лечения определяет мультидисциплинарная команда, в которую входят как онкологи, так и кардиохирурги.

Как подчеркнул министр здравоохранения региона, в 2023 году диспансер выделил 120 квот для проведения различных операций на сердце и сосудах. Главврач онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, что к настоящему моменту медики наладили тесное взаимодействие с ведущими врачами специализированной кардиохирургической больницы имени Королева.