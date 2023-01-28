Единый стандарт внешнего вида домов создадут в Богородске

Также будет создан экспертный совет муниципалитета. Фото: телеграм-канал «АСИРИС»

Единый стандарт внешнего вида домов создадут в историческом центре Богородска Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «АСИРИС».

Согласно информации, в рамках рабочей встречи с главой муниципального округа Алексеем Коротковым представители Агентства предложили участие в новом волонтерском движении. Оно направлено на сохранение и изучение истории родного города. Так, планируется перезапустить местный Музей Керамики.

Кроме этого, уже активно работают над созданием единого стандарта внешнего вида домов в историческом центре Богородска.

-При разработке концепций фасадов в общем историческом стиле использовались старые фотографии для того, чтобы колористически и технически фасад дома с прилегающими ограждениями, а также вывесками выглядел так, как он выглядел изначально, - отметили представители Агентства.

Также будет создан экспертный совет муниципалитета, который позволит разработать карту мероприятий по развитию исторической среды Богородска.

Напомним, единый дизайн-код ввели на 13 улицах Нижегородского района в 2022 году.