Нижегородским пенсионерам и льготникам окажут правовую консультацию 21 февраля

Консультация будет проходить 21 февраля 2023 года с 10:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для нижегородских пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, состоится бесплатная правовая консультация. Об этом информирует региональное управление документационного обеспечения.

Согласно информации, консультация будет проходить 21 февраля 2023 года с 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по улице Костина, дом 2. Отвечать на вопросы нижегородцев будут специалисты органов исполнительной власти.

Стоит отметить, что консультация проводится по предварительной записи. Необходимо обратиться в Приемную граждан (кабинет 22) или позвонить по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98. Запись на консультацию прекратится за три рабочих дня до ее проведения.