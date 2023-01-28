в результате ДТП водитель и трое пассажиров иномарки скончались. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Приокском районе. Об этом сообщают в своем телеграм-канале представители прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, около 23:30 на проспекте Гагарина в районе Мызы «Хёндэ Солярис» столкнулся с грузовиком «Шахман». Согласно информации, причиной страшной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.

- Водитель «Соляриса» совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Шахман», - уточнили в полиции.

К сожалению, в результате ДТП водитель и трое пассажиров иномарки скончались на месте до приезда машины скорой помощи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты его расследования.