Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Саров

Он ознакомился с разработками в IT-сфере. Фото: телеграм-канал Глеба Ниитина

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Саров. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Денис Мантуров посетил производственную и научно-исследовательскую площадки Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

В рамках поездки министр промышленности и торговли РФ провел совещание. Он отметил, что в настоящее время промышленным предприятиям необходимо переходить на отечественные решения в области цифровизации производственных процессов. При этом на внутреннем рынке должны быть более доступны тестирования и приобретения конкурентных российских продуктов.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородской область является одним из лидеров IT-отрасли страны.

- Особое место занимает деятельность Российского федерального ядерного центра в Сарове. Здесь разрабатываются цифровые продукты очень высокого уровня. Такие проекты требуют сильных разработчиков, от количества которых зависят сроки реализации, - подметил Глеб Никитин. - Сейчас мы расширяем инфраструктуру профильного образования, создаём ИТ-кампус.

Кроме того, в рамках рабочей поездки оформили выставочную экспозицию с образцами гражданской продукции. Так, представили результаты внедрения отечественного многофункционального пакета программ «Логос». Он предназначен для промышленного 3D-моделирования различных процессов. А также показали разработки системы полного жизненного цикла (СПЖЦ) «Сарус» «среднего класса». Она реализует сквозную технологию создания изделий.