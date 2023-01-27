Нижегородские врачи провели сложную операцию по устранению дыхательной недостаточности

Хирургическое вмешательство потребовалось пациентке, перенесшей COVID-19 и пневмонию.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Сложнейшую операцию по устранению дыхательной недостаточности провели в больнице №5 Нижнего Новгорода. Торакальные хирурги позаботились о 74-летней пациентке, перенесшей COVID-19 и пневмонию с поражением 75% объема легких. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Известно, что пенсионерка лечилась в инфекционном госпитале, когда у неё вдруг обнаружили опухоль правого главного бронха.
- Правое легкое было фактически выключено из дыхания. На момент перевода в нашу больницу пациентка уже не могла самостоятельно дышать, - рассказал главный врач ГКБ № 5 Николай Родин.
Врачи с помощью эндоскопа, введенного в бронх, произвели удаление опухоли. Вскоре нижегородка могла самостоятельно дышать.
- На сегодняшний день женщина находится дома и хорошо себя чувствует, - рассказали в областном министерстве здравоохранения.
Напомним, что ранее в Нижегородской области провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента весом 320 килограммов. 51-летний житель Большемурашкинского района был госпитализирован в инфекционную больницу №23 областного центра. В общей сложности в процессе участвовали 20 человек: сотрудники «скорой», центра медицины катастроф, на подмогу пришлось звать даже МЧС. В машине скорой помощи с помощью деревянного настила срочно пришлось усилить платформу, на которую ставятся носилки с пациентом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!