Более 170 тысяч нижегородских ветеранов и детей войны получат «Карты Победы»

Торжественное мероприятие приурочено к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 170 тысяч нижегородцев получат «Карты Победы», с помощью которых можно будет посещать культурные и спортивные мероприятия, получать скидки и услуги по программам лояльности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карты выдадут ветеранам, инвалидам, а также вдовам и вдовцам участников Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и другим категориям граждан.

Одними из первых подобные «документы» получили жители блокадного Ленинграда. Сегодня, 27 января, их пригласили на торжественное мероприятие, во время которого они могли попробовать различные угощения, а ещё послушать песни военных лет и стихи.

- Болью в сердце отзывается память о тех долгих месяцах блокады, о том страшном времени голода, холода, отчаяния, ужаса, но и невероятной силы и стойкости русского человека! - подчеркнула министр социальной политики региона Наталья Исаева.

Напомним, что «Карта Победы» будет давать возможность приобретать бесплатные билеты на мероприятия в культурных учреждениях и даже посещать ФОКи. Кроме того, у проекта, возможно, будут такие партнеры, как аптеки и компании, торгующие продуктами питания. В перспективе они могли бы предоставлять по новой карте специальную скидку.

Стоит отметить, что «Карта Победы» будет именной. Следовательно, приобрести бесплатные билеты на мероприятия или скидку в организациях партнеров сможет исключительно собственник карты, но не его родственники.

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