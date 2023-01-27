Зимний молодежный праздник «Zачетно» объединил студентов Дзержинска

26 января в Дзержинске в третий раз состоялся молодежный праздник «Zачетно», приуроченный ко Дню российского студенчества. В этом году на каток стадиона «Капролактамовец» вышли более 300 студентов учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений города. С праздником их поздравил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев и депутаты городской Думы Ринат Реймов и Ирина Скрягина.

«Студенческие годы – один из самых лучших периодов жизни, который вы будете с теплотой вспоминать и через год после выпуска, и много-много лет спустя. Смело стройте планы, ставьте цели, мечтайте, знакомьтесь с новыми людьми, путешествуйте, хорошо учитесь и так же хорошо отдыхайте. А самое главное – занимайтесь тем, что по-настоящему нравится, это очень важно. Надеюсь, все уже успешно сдали свои зачеты, экзамены и закрыли зимнюю сессию. От всей души поздравляю вас с «профессиональным» праздником и желаю, чтобы этот год был одним из самых счастливых для каждого!» – обратился к студентам первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев и вручил представителям учебных заведений благодарственные письма за большой вклад в развитие студенческого сообщества.

Во время праздника команды прошли интерактивный квест из 10 станций со спортивными, интеллектуальными и музыкальными заданиями – «Песни наоборот», «Городки», «Буллит», «Филворд», «Кольцеброс» и другими. Подарком для юношей и девушек стала дискотека с музыкальными подборками от DJ Максима Monroe и розыгрыш призов и подарков от партнёров и спонсоров.

Напомним, впервые молодежный праздник «Zачетно» на льду стадиона «Капролактамовец» состоялся в Дзержинске в 2021 году. С тех пор он ежегодно организуется администрацией города при поддержке Штаба студенческих отрядов и центра «Молодежные инициативы».