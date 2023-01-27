Металлообрабатывающее предприятие построит цех за 20 млн в Богородске

Цех. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительством дополнительного производственного цеха займется металлообрабатывающее предприятие в Богородске. На эти цели инвестор вложит 20 миллионов рублей. Об этом сообщает корпорация развития Нижегородской области.

Реализовать проект планируют в 2024-2025 году. Открытие цеха позволит создать 100 новых рабочих мест.

Предприятие специализируется на производстве контрольно-измерительных приборов и монтажной арматуры, а также нестандартных изделий по индивидуальному заказу для различных отраслей промышленности.

Напомним, что в Нижегородской области выделили земельные участки под пять новых инвестиционных проектов на 340 миллионов рублей. При их реализации планируется создание почти 130 рабочих мест.

Так, в Нижнем Новгороде прямо на улице Львовской появится физкультурно-оздоровительный комплекс и открытые спортивные площадки. На эти цели будет выделена сумма в размере 120 миллионов рублей и участок площадью в 10,8 тысяч квадратных метров. Работы по возведению займут пять лет.

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