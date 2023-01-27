Хоккеист «Торпедо» Ю Сато из Японии стал первым гостем студентов Мининского

В год своего 75-летия факультет физической культуры и спорта Мининского университета запускает серию встреч с именитыми спортсменами. Первым гостем вуза стал хоккеист из Японии, нападающий нижегородского КХЛ ХК «Торпедо» Ю Сато.

В России Ю Сато тренируется с 2013 года, поэтому общение со студентами частично проходило на русском языке. Однако ребята, среди которых немало фанатов ФК “Торпедо”, специально для встречи выучили вопросы и на родном языке спортсмена. Их интересовала жизнь в стране восходящего солнца, перспективы хоккейного клуба «Торпедо», а также личная жизнь хоккеиста.

“Такие встречи - дополнительная мотивация для наших студентов на достижение поставленных целей в большом спорте. За 75 лет существования факультета физической культуры и спорта он выпустил немало именитых спортсменов, которые отстаивали честь региона на федеральном и мировом уровне. И сейчас Мининский университет активно развивает это направление, привлекая в него в том числе школьников и создавая условия для комфортных занятий по всем видам спорта. Так в феврале мы запускаем масштабный проект по сдаче норм ГТО”, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Серия встреч с именитыми спортсменами пройдет на факультет физкультуры и спорта к его 75-летию

Как подчеркнул декан факультета физической культуры и спорта Анатолий Лукутин, сейчас среди студентов и преподавателей факультета 36 мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса, 1 заслуженный мастер спорта России и 85 кандидатов в мастера спорта. Многие из студентов старших курсов уже преподают в школах, а также работают тренерами.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина