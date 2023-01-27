Проезд машин запретят на участке бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде с 29 января до 6 февраля

Схема. Фото: ЦОДД

Движение транспорта будет временно прекращено на участке бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде. Проезд ограничат на участке въезда на бульвар с улицы Коминтерна. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 18:00 29 января до 18:00 6 февраля. На данном участке также будут установлены временные аншлаги и дорожные знаки.

Перекрытие дороги связано с ремонтом трамвайных путей. Так, с 21 по 29 января транспортное движение приостановлено на выезде с Юбилейного бульвара на улицу Коминтерна. А с 29 января по 6 февраля будет перекрыто уже на въезде. Кроме того, в связи с проведением работ 6 февраля перекроют участок пересечения с трамвайными путями по улице Большевитской. Ограничения продлятся до 13 февраля 2023 года.

Напомним, что в конце 2022 года был завершён первый этап реконструкции путей в Сормовском районе, сейчас работы продолжаются. Известно, что срочная замена трамвайных путей в Сормовском и Московском районе понадобилась из-за сильной изношенности рельсов. Часто в этих двух районах происходили аварии и сходы вагонов, поэтому ремонт должен обеспечить безопасность движения и увеличить скорость трамваев. Раньше в проблемных местах трамваи двигались со скоростью до 5 километров в час.

На время проведения ремонта и отсутствия трамваев, для нижегородцев вновь пустили троллейбус №5 «Мост - Мещерское Озеро». Также был изменен маршрут автобуса А-89 и увеличено количество автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35.

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